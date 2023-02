BAFTA-Awards: "Queen"-Darstellerin Helen Mirren ehrt Elizabeth II.

Helen Mirren (77) wird bei der Verleihung der BAFTA-Awards am Sonntag eine Hommage an die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) anführen. Das gab Jane Millichip, die Chefin des wichtigsten britischen Filmpreises, laut Medienberichten am Dienstag bekannt. Wie genau die Ehrung für die Königin aussehen wird, und welche anderen SchauspielerInnen daran teilnehmen werden, ist noch nicht bekannt.

Offen ist ebenfalls, ob Helen Mirren auf der Bühne in die Rolle von Elizabeth schlüpfen wird. In "Die Queen" verkörperte die Schauspielerin 2006 die Monarchin. Dafür gewann Mirren nicht nur den BAFTA-Award, sondern auch den Oscar.