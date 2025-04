Für viele Krimi-Fans war es wohl ein regelrechter Schock, als angekündigt wurde, dass mit Staffel 3 von "Bosch: Legacy" diese Spin-off-Serie zu "Bosch" enden wird. Immerhin hat das Krimi-Universum des Bestsellerautors Michael Connelly noch viele weitere Fälle für den nun als Privatdetektiv arbeitenden Ex-Cop Harry Bosch zu bieten. Doch in der zehnten und letzten Folge ist plötzlich eine Polizistin namens Renée Ballard in Gestalt von Darstellerin Maggi Q ins Spiel gekommen. Wer verbirgt sich hinter dieser Figur und welche Pläne hat Amazon Prime Video mit ihr? Zur Einstimmung gleich mal einen Teaser-Trailer :

Cold Case Division

In den Büchern taucht Detective Renée Ballard erstmals im Roman "The Late Show" auf. Sie arbeitet fürs LAPD in der sogenannten Cold Case Division, wo sie sich alter ungelöster Fällen annimmt. Bosch ist ihr dabei oft ein unverzichtbarer Helfer. Wir müssen uns also von Harry nicht ganz verabschieden, denn er wird wohl eine wiederkehrende Rolle in der neue Spin-off-Serie "Ballard" spielen.

Die Weichen für diese Entwicklung wurden, wie bereits erwähnt, in Folge 10 von "Bosch: Legacy" gestellt. Dort gestaltete sich freilich die erste Begegnung zwischen den beiden Figuren etwas überhastet und in gerade mal 45 Minuten lösten sie gleich einen kniffligen Fall, indem sie einen Serienkiller überführten, der über viel Jahre hinweg Opfer forderte. Es bleibt zu hoffen, dass sich "Ballard" dann wieder mehr Zeit nimmt und nicht etwa pro Folge einen abgeschlossenen Fall präsentiert.

Autor Connelly zeigt auf seiner Homepage ebenfalls den "Ballard"-Teaser und macht uns zugleich Hoffnungen: "Diese Serie wird genauso voller Energie und Authentizität sein wie 'Bosch: Legacy'. Fans der Bücher werden sie lieben.“