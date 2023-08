Michael Connelly ist einer der erfolgreichsten Krimi-Autoren der USA. Er steckt nicht nur hinter der Buchvorlage zu "Lincoln Lawyer", sondern auch zu "Bosch". Ein weiterer Fun Fact: Beide Krimi-Reihen spielen im gleichen Universum: Mickey Haller ist sogar der Halbbruder von Harry Bosch und die beiden tauchen öfter in der Geschichte des jeweils anderen aut. Zumindest ist das so in den Büchern.

Wenn ich euch jetzt sage, dass es acht Stars gibt, die in beiden Serien bereits zu sehen waren, denkt ihr bestimmt, dass sie dabei auch in die gleichen Figuren geschlüpft sind. Falsch gedacht! Da "Lincoln Lawyer" von Netflix stammt und "Bosch" von Prime Video produziert wurde, sind solche Crossovers leider nicht möglich. Derartige Easter-Egg-Auftritte hat sich Michael Connelly, der an beiden Serien beteiligt ist, jedoch trotzdem nicht nehmen lassen.

Diese 8 Stars haben sowohl in "The Lincoln Lawyer" als auch in "Bosch" mitgespielt: