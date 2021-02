Bam Margera ruft zum "Jackass 4"-Boykott auf

“Ich bin nicht in ‘Jackass 4’ und falls ich euch wichtig bin, dann schaut ihr den Film nicht, denn ich werde einen viel besseren machen”, so Bam in dem Clip. “Ich habe ihnen so viele Ideen geschrieben, und wenn ich nicht in dem Film bin, sie aber meine Ideen benutzen, was denkt ihr, wie ich mich dabei fühle?”, fragt Bam Margera.

In einem zweiten Clip bat Bam seine Fans um Geld. “Ich bin ‘Jackass’ egal, versteht das. Sie waren wie meine Familie, die mich aber jetzt nicht mitmachen lassen, weil ich mich hier auf ‘TMZ’ wie ein Jackass (Englisch für 'Trottel') verhalte. Ich kann nicht in ‘Jackass’ mitmachen, weil ich mich wie ein Jackass verhalte?”, fragt Bam an Ende des zweiten Videos.