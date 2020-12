"Jackass 4": Kurz nach Drehbeginn häufen sich schon die Unfälle

Der amerikanische Skateboarder, Stuntman und Schauspieler Bam Margera hat auf seiner Website ein kurzes Video veröffentlicht: Er sitzt offenbar im Wartebereich eines Krankenhauses und verrät, dass Knoxville und Steve-o bei dem Stunt mit Musikinstrumenten auf ein in Höchstgeschwindigkeit eingestelltes Laufband springen wollten. Da ist stellt sich schon die Frage: Soll man es begrüßen, dass sich die beiden noch so viel kindliche Freude am Ausführen verrückter Dinge bewahrt haben, oder soll man darüber eher den Kopf schütteln? Wie es den beteiligten Musikinstrumenten geht, hat uns übrigens niemand verraten.

"Jackass 4" sollte 2021 ins Kino kommen, falls die Darsteller den Dreh heil überstehen.