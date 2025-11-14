Bambi 2025: Welche Gewinner und Stargäste gab es?
Am 13. November 2025 versammelte sich in München zur Preisverleihung echte Starpower. Zur diesjährigen Bambi-Verleihung gaben sich neben den deutschen Promis wie Regisseur Michael "Bully" Herbig (57) oder Schlagerstar Roland Kaiser (73) auch internationale Größen die Ehre.
Preisträgerinnen und Laudatorin
"Ich bin richtig aufgeregt, ich habe Cher ja schon ein paar Mal getroffen", freute sich Entertainer Riccardo Simonetti (32) am roten Teppich im Gespräch mit spot on news über einen der internationalen Stargäste. "Und ich kann ein Geheimnis verraten, ich wurde gefragt, ob ich die Laudatio machen will. Das wurde dann kurzfristig verändert, aber für ein paar Minuten war ich derjenige, der Cher den Preis übergeben hat (lacht)." Stattdessen wurde US-Popstar Cher (79), gekleidet in einem schwarzen Glitzer-Anzug mit transparentem Bustier-Oberteil, der Bambi in der Kategorie "Legende" als "Ikone der Kunst und Menschlichkeit" von Thomas Gottschalk (75) übergeben.
Ebenso einen Preis erhielt die australisch-US-amerikanische Schauspielerin Cate Blanchett (56) in der Kategorie "Schauspielerin International" für ihre "künstlerische Exzellenz und humanitäres wie ökologisches Engagement". Auf dem roten Teppich erschien sie ebenso glamourös und wählte eine fliederfarbene Feder-Robe mit durchsichtigem Rock, zu der sie ihre Haare im Seitenscheitel und im Sleek-Look frisierte. Naomi Campbell (55), die eine Laudatio für Heidi Klum (52) in der Kategorie Entertainment hielt, erschien vor den Fotografen in einem weißen Kleid mit Cut-out-Ausschnitt und mit farblich passender Blume im Haar. Ihre langen Haare fielen ihr in Glamour-Wellen über die Schultern.
Debüt bei der Bambi-Gala
Durch den Abend am 13. November in den Münchner Bavaria Filmstudios führte Michelle Hunziker (48) und Content Creatorin Feli (31). Zu den weiteren Preisträgern, von denen der Großteil bereits vor der Verleihung bekanntgegeben worden war, zählte unter anderem Roland Kaiser, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. "Es ist ein schönes Gefühl und macht einen sehr dankbar", erklärt der Sänger am roten Teppich im Interview mit spot on news. Er sei noch nie bei einer Bambi-Verleihung gewesen und freue sich darauf, "nette Menschen kennenzulernen und gute Gespräche zu führen". Lebenswerk-Preis hin oder her, für den Musiker ist noch lange nicht Schluss. "Ich habe wieder eine Menge Konzerte nächstes Jahr und freue mich auf mein Publikum und meine Band."
Michael "Bully" Herbig erhielt den "Ehrenpreis der Jury" und Spitzensportler Leo Neugebauer (25) wurde als Leistungsvorbild in der Kategorie Sport mit einem goldenen Reh geehrt. Hazel Brugger (31) erhielt den Bambi in der Kategorie "Comedy", TikTok-Star Zah1de bekam einen Preis als "Shootingstar". Mala Emde (29) wurde als "Schauspielerin national" gewürdigt, Justus von Dohnányi (64) als "Schauspieler national". Der Musikact-Publikumspreis ging an Sänger Zartmann und in der Kategorie "Kultur" wurde der Podcast von Paul Ronzheimer (40) ausgezeichnet.