Preisträgerinnen und Laudatorin

"Ich bin richtig aufgeregt, ich habe Cher ja schon ein paar Mal getroffen", freute sich Entertainer Riccardo Simonetti (32) am roten Teppich im Gespräch mit spot on news über einen der internationalen Stargäste. "Und ich kann ein Geheimnis verraten, ich wurde gefragt, ob ich die Laudatio machen will. Das wurde dann kurzfristig verändert, aber für ein paar Minuten war ich derjenige, der Cher den Preis übergeben hat (lacht)." Stattdessen wurde US-Popstar Cher (79), gekleidet in einem schwarzen Glitzer-Anzug mit transparentem Bustier-Oberteil, der Bambi in der Kategorie "Legende" als "Ikone der Kunst und Menschlichkeit" von Thomas Gottschalk (75) übergeben.

Ebenso einen Preis erhielt die australisch-US-amerikanische Schauspielerin Cate Blanchett (56) in der Kategorie "Schauspielerin International" für ihre "künstlerische Exzellenz und humanitäres wie ökologisches Engagement". Auf dem roten Teppich erschien sie ebenso glamourös und wählte eine fliederfarbene Feder-Robe mit durchsichtigem Rock, zu der sie ihre Haare im Seitenscheitel und im Sleek-Look frisierte. Naomi Campbell (55), die eine Laudatio für Heidi Klum (52) in der Kategorie Entertainment hielt, erschien vor den Fotografen in einem weißen Kleid mit Cut-out-Ausschnitt und mit farblich passender Blume im Haar. Ihre langen Haare fielen ihr in Glamour-Wellen über die Schultern.