Der Fußball-Fan Williams freute sich, dann den "Bambi" in der Kategorie Sport an den früheren Nationalspieler Toni Kroos verleihen zu dürfen. Der Brite listete die 34 Titel auf, die Kroos gewann und bezeichnete das Spiel des früheren Real Madrid-Stars als magisch. Er würdigte die Bodenständigkeit und Intelligenz des Fußballers. Kroos wiederum sagte, er habe als 13-Jähriger das berühmte Konzert von Robbie Williams "Live at Knebworth" in England besucht und sei seitdem ein Fan.

Auch ein Rockstar wurde gefeiert - Bryan Adams . Er wurde beim "Bambi" zur Legende gekürt , sah sich selbst aber nicht unbedingt in dieser Rolle. "Die Legenden für mich sind die Kinder von Gaza, deshalb danke für diesen Preis." Auf der Bühne bot der 65-Jährige ("Summer of 69") seinen Welterfolg "Heaven" dar und gestand, ihn verbinde eine "lange Liebesaffäre mit Deutschland".

Costner und Eidinger als beste Schauspieler

Sichtlich wohl zwischen all den Stars fühlte sich Kevin Costner ("Yellowstone"). Der Oscar-Preisträger schwärmte von den schön gekleideten Frauen, gut aussehenden Männern und interessanten Gesprächen im Saal. "Diese Nacht werde ich nicht vergessen", bekannte der Gewinner in der Kategorie Schauspiel international.

Stille Momente gehören auch zur "Bambi"-Gala: Für einen solchen sorgte Lars Eidinger, Gewinner in der Kategorie bester Schauspieler für das Drama "Sterben". Er wählte nachdenkliche Worte angesichts der politischen Lage mit Kriegen und Umwälzungen. "Kann man in solchen Zeiten Feste feiern?", fragte er. "Heute war es das erste Mal so, dass ich dachte, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an." Eidinger zitierte ein Gedicht von Bertolt Brecht, "Die Nachgeborenen": "Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten".