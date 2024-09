Die alljährliche Bambi-Verleihung wird 2024 zum ersten Mal live von einem Streamingdienst übertragen. Prime Video gab bekannt, dass es die Gala am 7. November 2024 aus den Bavaria Filmstudios in München per Livestream zeigen wird. Das Event werde für alle Abonnenten ohne zusätzliche Kosten im Rahmen ihrer Prime-Mitgliedschaft zur Verfügung gestellt.

Erwartet werden in München in diesem Jahr laut Veranstalter 1.000 prominente Gäste. Geehrt werden von einer Jury einmal mehr Menschen "mit Visionen und Kreativität, deren herausragende Erfolge und Leistungen sich im ablaufenden Jahr in den Medien widerspiegelten". Die Verleihung wurde bereits 1948 in Karlsruhe ins Leben gerufen und etablierte sich schnell als einer der wichtigsten Medienpreise Deutschlands. Von 1996 bis 2019 übertrug die ARD die Verleihung, nach Ende des Vertrags verzichtete die Öffentlich-Rechtliche Sendeanstalt allerdings auf eine Verlängerung. 2020 bis 2022 wurde der Bambi aufgrund der Corona-Pandemie nicht verliehen.