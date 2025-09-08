Zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren: Barack Obama (64) triumphiert erneut bei den Primetime Creative Emmy Awards. Der ehemalige US-Präsident gewann am 7. September 2025 den renommierten Fernsehpreis als bester Erzähler für die Netflix-Dokureihe "Unsere Ozeane", in der er die Zuschauer als Sprecher durch die Episoden führt.

Barack Obama gewann den Emmy in der Kategorie "Outstanding Narrator" bereits 2022 und 2023. Zunächst wurde er für die Netflix-Dokureihe "Unsere wunderbaren Nationalparks" ausgezeichnet, im Jahr darauf für "Arbeit: Was wir den ganzen Tag machen". Beide Produktionen entstanden im Rahmen des Deals von Netflix mit Obamas Produktionsfirma Higher Ground.