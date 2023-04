Der ehemalige Präsident (2009-2017) Barack Obama (61) meldet sich mit einer neuen vierteiligen Dokuserie zurück, die auf Netflix erscheinen wird. Als Sprecher und Hauptdarsteller besucht er ganz normale Menschen in ihren Wohnungen und an ihren Arbeitsplätzen und geht dabei berechtigten Fragen nach: Was macht Ihnen Freude an der Arbeit, was gibt Ihnen Sinn und was macht einen guten Job aus? Die Serie begleitet Menschen auf allen Arbeitsebenen, von Dienstleistungsberufen bis hin zur Chefetage, in der häuslichen Pflege, im Technologiebereich und im Gastgewerbe.