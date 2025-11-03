Ab Dienstag, 4. November , öffnet "Bares für Rares Österreich" erstmals seine Tore auf JOYN & PULS 4 mit Arabella Kiesbauer. Mit Feingefühl, Charme und Neugier begleitet sie die Verkäuferinnen und Verkäufer auf ihrem Weg in den Händlerraum und taucht mit ihnen in die Welt verborgener Schätze ein. In der ersten Folge erwartet das Publikum eine bunte Mischung aus außergewöhnlichen Objekten, jedes mit einer eigenen, spannenden Geschichte: Welche besonderen Angebote sind vertreten?

Schlitten und besondere Schmuckstücke

Erwin Kittl aus Krumpendorf (Kärnten) reist mit einem historischen Gasslschlitten aus dem 18. Jahrhundert an – kunstvoll gearbeitet aus Eschenholz, mit barocker Bemalung und Eisenarmierungen. Besonders bemerkenswert: Der Schlitten soll einst dem legendären Entertainer Peter Alexander gehört haben. Kittl, der den Künstler persönlich kannte, erzählt die bewegte Geschichte des außergewöhnlichen Fundstücks.

Benjamin Stolarzewicz aus Wien bringt eine detailreiche Brosche mit Schildkrötenmotiv ins Studio: Ein Erbstück seiner Großmutter, gefertigt in den 1960er-Jahren von der renommierten Schweizer Firma Gübelin. Das Schmuckstück weckt Erinnerungen an Kindheit und Familie und die Frage, welchen Wert solche Liebhaberstücke heute noch haben.

Gabriela Cantu und Erik Lehner aus Wien präsentieren ein silbernes Füllhorn aus der k.u.k.-Zeit, das angeblich einst einem Reitlehrer von Kaiserin Sissi gehörte. Ob die Monarchin das Objekt tatsächlich selbst in der Hand hielt, bleibt offen, doch die Geschichte rund um das Stück ist königlich spannend.