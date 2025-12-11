Bares für Rares XXL: Das passierte in der Weihnachtsausgabe 2025

Schauspielerin und Model Larissa Marolt (33) hatte in der Weihnachtsausgabe von "Bares für Rares" am Mittwoch (ZDF, ab 20:15 Uhr) kein Glück. In die Sendung mit Horst Lichter (63) brachte die Österreicherin eine Geschenknadel von Kaiser Franz Joseph I. mit. Ein Käufer fand sich für das Stück aus der Zeit zwischen 1872 und 1887 jedoch nicht. Marolt wünschte sich mehr als die Händler dafür boten.

Marolt überschätzt den Wert der historischen Nadel

In der Sonderausgabe "Bares für Rares XXL - Fröhliche Weihnachten" erklärte Marolt, sie habe die Geschenknadel von ihrer Mutter erhalten. Ihre Mutter wiederum habe sie "vor vielen Jahren im Dorotheum in Wien ersteigert". Expertin Heide Rezepa-Zabel erklärte, sie sei eine der seltenen Geschenknadeln und für Loyalität gegenüber Franz Joseph I. überreicht worden. Letztlich schätzte sie die mit Diamanten besetzte Anstecknadel wegen des geringen Goldanteils auf einen Wert von 2000 bis 2500 Euro - zu wenig für Marolt.

Die erste "Austria's Next Topmodel"-Siegerin nannte 7.000 Euro als ihren Wunschpreis. Bei diesem starken Kontrast zur Einschätzung der Expertin hätte sie normalerweise keine Händlerkarte bekommen. Doch Horst Lichter zeigte sich großzügig. "Du, es ist Weihnachten und ich mag Geschenke und ich mache dir jetzt ein Geschenk, okay?", sagte er und überreichte die Karte.