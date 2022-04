"Barry"-Staffel 3-Trailer: Schauspieler oder Auftragskiller?

Hader und Berg als starkes "Barry"-Team

Bill Hader, inzwischen für seine Rolle als Barry mit dem Primetime-Emmy-Award und dem Screen-Actors-Guild-Award prämiert, zeichnet gemeinsam mit "Silicon Valley"-Macher Alec Berg als Schöpfer, Autor, ausführender Produzent und Hauptdarsteller der dunklen Comedy-Serie verantwortlich. Gemeinsam übernahmen die beiden auch die Regie für einige der neuen Episoden.

Neben Bill Hader in der Hauptrolle sind Henry Winkler ("Parks and Recreation") als Schauspiel-Guru Gene Cousineau, Stephen Root ("Der lange Weg", "Boardwalk Empire", "Perry Mason") als Monroe Fuches und Sarah Goldberg ("The House at Night") als Barrys Love-Interest zu sehen.

"Barry"-Staffel 3 startet in den USA ab 24. April auf HBO Max. Bei uns erfolgt der Staffel-Start parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht von 24. auf den 25.4. auf Sky. Die achtteilige Serie wird mit je einer Episode pro Woche ausgestrahlt. Die synchronisierte Fassung ist dann voraussichtlich ab Sommer auf Sky Comedy verfügbar.