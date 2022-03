"Tokio Vice"-Trailer: "Miami Vice"-Macher dreht HBO-Serie

Elgort und Watanabe in Tokios Unterwelt

"Baby Driver"-Star Ansel Elgort, dessen Singstimme wir soeben noch in Spielbergs "West Side Story" bewundern konnten, hat hier die Rolle des jungen Reporters übernommen und wird sich im Gespräch mit Yakuzas über die dunkle Seite Tokios einen Überblick verschaffen, aber auch mitten ins kriminelle Geschehen der späten 90er-Jahre hineinversetzt werden.

Dabei muss er die Erfahrung machen, dass nichts und niemand so ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Als kundiger Führer bei seinen Streifzügen dient ihm ein altgedienter Ermittler in Gestalt von Ken Watanabe ("Inception", "Godzilla"). Neben Rachel Kellar und Ella Rumpf in den weiblichen Hauptrollen ist auch der japanische Star Rinko Kikuchi ("Pacific Rim") zu sehen.

Die Serie basiert auf den 2009 unter dem Titel "Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan" veröffentlichten Erinnerungen des Polizei-Reporters Jake Adelstein, der heute für "The Daily Beast" schreibt.