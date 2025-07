Das ist über das Reboot bekannt

Zu dem neuen Projekt sagte Eszterhas "The Wrap" in einem Statement: "An diejenigen, die sich fragen, was ein 80-jähriger Mann damit zu tun hat, einen sexy, erotischen Thriller zu schreiben: Die Gerüchte über meine filmische Impotenz sind übertrieben und altersdiskriminierend." Den Zuschauern versprach er eine "wilde und orgasmische Fahrt".

Ob Sharon Stone (67) in ihre Rolle als Krimiautorin Catherine Tramell zurückkehrt, ist nicht bekannt. Mit "Basic Instinct" feierte sie 1992 ihren Durchbruch. Sie erhielt eine Golden-Globe-Nominierung als beste Schauspielerin und gewann zwei Kategorien der MTV Movie Awards. Der Film spielte weltweit über 350 Millionen US-Dollar (rund 300 Millionen Euro) ein und wurde für zwei Oscars nominiert. In der Fortsetzung "Basic Instinct - Neues Spiel für Catherine Tramell" (2006) war Stone erneut zu sehen.