Sharon Stone: " Ich hätte wirklich gerne mein Leben zurück"

"Ich habe meine Schauspielkarriere immer noch nicht zurück", erzählt Stone im Gespräch mit der britischen "Times". "Ich würde so gerne wieder als Schauspielerin arbeiten", sagt die 66-Jährige und meint damit keine "schwache, unterstützende, beschissene Rolle". Sie will also nicht in Nebenrollen auftauchen: "Ich möchte wirklich die Rollen haben, die ich verdient habe und die ich spielen kann. Ich hätte wirklich gerne meine eigene, echte Karriere zurück. Ich hätte wirklich gerne mein Leben zurück."

Stone habe sieben Jahre gebraucht, um sich von einem Schlaganfall und einer Hirnblutung zu erholen, die sie 2001 erlitten hat. Ihre Karriere leide demnach bis heute unter den Folgen. Es sei keine tolle Geschichte und sie würde auch nicht sagen, dass sie eine Wiedergeburt erlebt habe. Sie habe überlebt.