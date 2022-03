"Batman"-Regisseur Reeves wegen Covid nicht bei Film-Premiere

"The Batman"-Regisseur Matt Reeves ist an Covid erkrankt und konnte deswegen nicht bei der Premiere in New York teilnehmen. Trotz vollständiger Impfung und Booster habe er Covid bekommen, sagte der US-Regisseur am Abend des 1. März in einer Videobotschaft bei der Filmpremiere. Es gehe ihm gesundheitlich gut, aber er bedauere sein Fehlen sehr, denn der Film bedeute ihm so viel, führte der 55-Jährige weiter aus.

Das Video wurde vom Herausgeber des Filmmagazins "Variety" auf Twitter verlinkt. "Batman"-Star Robert Pattinson, "Catwoman" Zoë Kravitz und weitere Darsteller, darunter Paul Dano, Colin Farrell und Andy Serkis, wohnten dem Event im New Yorker Lincoln Center bei.