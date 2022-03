Aufgeschobene Kinostarts

Fans von Comicverfilmungen in Russland müssen sich nun gedulden. "The Batman" mit Robert Pattinson in der Hauptrolle hätte schon diese Woche starten sollen, der SciFi-Horrorfilm "Morbius" mit Jared Leto in der Hauptrolle Anfang April.

Die Filmstudios folgen einem Aufruf der Ukrainischen Filmakademie, die am Wochenende mit einer Onlinepetition einen internationalen Boykott des Kinos und der Filmindustrie Russlands gefordert hatte. Russland ist ein bedeutender Markt für Hollywood. Im Vorjahr erreichten die Erlöse 601 Millionen Dollar (536,66 Mio. Euro) oder 2,8 Prozent der Kinoeinnahmen.