Verspielter Riddler

Von Beginn an ist klar, das Keoghan die Rolle des Riddlers vollkommen anders angelegt hat, als Regisseur Matt Reeves im finalen Film. Während der Riddler in "Batman" ein ruhiger, zurückgezogener Sonderling ist, legte Keoghan einen exaltierten Auftritt hin, der große Ähnlichkeiten zu Malcolm McDowells Figur in "A Clockwork Orange" hat. In einer knapp zwei minütigen Szene stolziert Keoghan mit Melone und Gehstock durch einen Gang und zeigt uns wie facettenreich die Figur des Riddlers sein kann. Der trickreiche Bösewicht war das erste Mal 1995 auf der Leinwand zu sehen. Damals wurde er von Jim Carrey verkörpert, dessen Riddler-Version auch in keine Schublade gesteckt werden konnte.

Matt Reeves hat bereits bestätigt, dass er an einem zweiten Teil von Batman arbeitet, doch es ist noch unklar, wie es mit Barry Keoghan als Joker weitergehen wird. Da er am Ende des Filmes einen imposanten Auftritt hat, ist es durchaus möglich, dass er der nächste Kontrahent von Batman wird.