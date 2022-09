"Batman"-Fanart: So sehen alle DC-Batman-Darsteller als Joker aus

Batman und Joker sind klassische DC-Gegenspieler und sobald der psychopathische Killer-Clown in einem Film mitwirkt, ist der jeweiligen Comic-Verfilmung unsere ganze Aufmerksamkeit sicher. Daher sind die beiden Figuren auch bei Fanart sehr gefragt und es finden sich unzählige tolle Bilder von ihnen im Netz.

Eine ganz besondere Wendung verstand aber Online-Künstler Marc Rienzo dieser Thematik zu geben: Er hat in seinen Bildern jeden der bisherigen Batman-Darsteller aus den Real-Verfilmungen in den Joker verwandelt.

Von Adam West bis Robert Pattinson

Es ist einerseits faszinierend, andererseits ziemlich verstörend, zu sehen, wie sich Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck und Robert Pattinson verändern, wenn man ihnen die ikonische Joker-Schminke auflegt.

Vor allem der jüngste Batman Pattinson gibt einen perfekt unheimlichen Superschurken ab, und hätte in "The Batman" Barry Keoghan in der Joker-Rolle vermutlich die Schau gestohlen.

Doch seht selbst, welche Transformationen die altvertrauten Stars hier durchgemacht haben: