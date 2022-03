Der neueste Batman-Streifen ist ein SuperheldInnen-Film, der eigentlich gar keiner ist. Viel mehr präsentiert Regisseur Matt Reeves uns einen Krimi im feinsten Neo-Noir-Stil, der sich jeglichen SuperheldInnen-Genre-Regeln á la Marvel widersetzt: Das Tempo ist betont langsam, in düsterem Schwarz-Rot gehalten. Anstatt krachender Schauwerte setzt man auf leise Töne, die tief in die Figuren eintauchen und in die tiefsten Ecken vordringen.

Im Stil von "Sieben" und "Chinatown" ist "The Batman" Psychoanalyse und knallharte Gesellschaftskritik zugleich, die es schafft, dass man sich als ZuseherIn nie sicher fühlt und auf perfide Weise genau deshalb immer mehr von dieser Welt fordert.

Batman ist hier ein gebrochener Mann, der versucht, in einer noch viel kaputteren Welt seine moralischen Werte zu behalten – um am Ende diese Welt am Ende ein bisschen besser zu machen. Das nuancierte Spiel von Pattinson ist mitunter genial.

