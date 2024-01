Verzögerung durch den Hollywood-Streik

Trotz diesem an und für sich eher mageren Output genießt die Originalserie eindeutigen Kultstatus. Daher werden sich die Fans auch bestimmt darüber freuen, dass nun offenbar Pläne für einen neuerlichen Reboot bestehen. Wie aus einer "Deadline"-Meldung hervorgeht, soll Derek Simmonds ("The Sinner") als Showrunner die Serie für den US-Streamingdienst Peacock auf Schiene bringen.

Durch den Autor:innen-Streik in Hollywood ist es auch bei diesem Serien-Projekt zu einer Verzögerung gekommen, doch nun hatte Produzent Sam Esmail ("Mr. Robot") ein erfreuliches Update parat: "Ich habe gerade einen Entwurf gelesen, der wirklich toll gelungen ist. Nach dem Ende des Doppelstreiks sind wir wieder voll in Fahrt gekommen, was die Entwicklung der Serie betrifft."