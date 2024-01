Ohne George Lucas und seine Weltraum-Phantasien hätte es "Rebel Moon" niemals gegeben. Ursprünglich sollte der Film sogar Teil des "Star Wars"-Universums werden. Daher darf in unserer Liste auch ein Werk aus diesem Franchise nicht fehlen. Immerhin haben wir aber keinen Film der drei Trilogien gewählt, sondern eine eigenständige Episode aus der rasch expandierenden Saga: Chronologisch angesiedelt zwischen den Episoden III und IV, führt Regisseur Gareth Edwards in "Rogue One" etliche neue Charaktere ein und erzählt eine Art intergalaktische Version von "Das dreckige Dutzend", was sofort Erinnerungen an "Rebel Moon" wecken wird. Obendrein steht mit Felicity Jones auch eine Heldin im Mittelpunkt und ein blinder Samurai tritt auch in Erscheinung, was Snyder besonders gefreut haben dürfte (siehe unseren letzten Filmtipp).

"Star Wars: Rogue One" ist auf Disney+ verfügbar