Noch eine zweite DC-Serie wird eingestampft

Doch nicht nur "Batwoman"-Fans schauen in die Röhre. The CW hat außerdem auch noch die Serie "DC's Legends of Tomorrow" gecancelt. Das gab ebenfalls die Showrunnerin der Serie bei Twitter bekannt. Keto Shimizu (37) schrieb: "Nun, Leute. Es war ein unfassbarer Lauf. Doch leider hat uns The CW mitgeteilt, dass es keine achte Staffel von 'Legends of Tomorrow' geben wird."