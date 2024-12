Für Heiner (70) sah es fast genauso aus. Nachdem ihn Ulrike verschmäht hatte, kontaktierte er Heike (58). Doch diesmal entwickelte der Staffelsenior keine Gefühle - im Gegensatz zu Heike, die sich schon in einer Beziehung wähnte. Doch Heiner wünscht sich eine jüngere Frau, was nicht nur bei seinen Mitbauern für Unverständnis sorgt.

Böses Blut bei zwei Paaren

Böses Blut gibt es nur bei zwei Paaren. Bei Konrad (61) und Doris (60) herrschte nach einer harmonischen Hofwoche plötzlich Eiszeit. Darauf besuchte Doris ihren Bauern kurzerhand, unangekündigt und mit Frühstück im Gepäck. Dies passte Konrad nicht. Ohne sich vorher zu melden und dann auch noch mit Brötchen mit Haferflocken! Offenbar ein Affront für den Landwirt. Nach dem Überraschungsbesuch herrschte wieder Funkstille, nun sorgt Konrad für Klarheit: "Das hat nicht mit uns hingehauen und das wird auch nichts werden!". Damit kann Doris leben.

Heino (50) ist aufgeregt vor seinem Wiedersehen mit Markus (40), schließlich habe sein Auserwählter nach der Hofwoche einen "merkwürdigen Weg" genommen. Bei Inka Bause verrät Markus den Grund: Bei ihrem ersten Wiedersehen habe Heino im Stall sein Hemd ausgezogen. Das ging im zu schnell.

Heino will es nicht auf sich sitzen lassen, sich als "sexsüchtig darstellen" zu lassen. Außerdem ist er wütend darüber, dass Markus via Sprachnachricht und nicht persönlich Schluss gemacht hat: "Ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt und bin einfach enttäuscht. Er war mir ja wichtig. Und wenn mir jemand wichtig ist, dann mache ich so was Auge in Auge."

Markus weint während des Gesprächs, doch er und Heino kommen auf keinen gemeinsamen Nenner mehr. Auch nicht, als sie sich zu zweit aussprechen wollen. "Mit so einem Menschen brauche ich keinen Kontakt", beschließt Heino.