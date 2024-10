"Bauer sucht Frau": Notarzt zum Start der Jubiläumsstaffel

Heiner ist der Senior der Jubiläumsstaffel. Der Reitlehrer aus der Oberpfalz ist länger Single, als es "Bauer sucht Frau" gibt - seit 22 Jahren. Nun will es der rüstige Bayer wieder wissen. Ob er aber noch weiter teilnehmen kann, erfahren Fans erst in der neuen Folge.

14 Landwirte (zwölf Bauern und zwei Bäuerinnen) sind in der Jubiläumsstaffel dabei. Elf davon kommen zum traditionellen Scheunenfest - doch nur zehn treffen auch auf ihre Auserwählten. Heiner (70) bekommt kurz vor dem Start gesundheitliche Probleme . Der Notarzt muss sogar eingreifen, allerdings nur jenseits der Kamera. Die drei Frauen, die Heiner ausgesucht hatte, müssen warten, wie es weitergeht.

Als " Bauer sucht Frau" an den Start ging, war der jüngste Kandidat der aktuellen Staffel erst zwei Jahre alt. Auf diese Feststellung ist Inka Bause (55) zum Start der 20. Staffel stolz. Auch wenn die Rechnung nicht ganz stimmt, denn die Kuppelshow ging 2005 an den Start, und die jüngsten Bauer der Jubiläumsrunde sind 22 Jahre alt.

Trampeltiere und erotisierende Tonkabohnen

Yannik heißt einer der Staffeljüngsten. Der 22-Jährige lebt mit seiner Familie auf einem Hof auf der Schwäbischen Alb. Mit seinem Großvater braut er gerne Schnaps, vor allem der aus Tonkabohnen besitze "erotisierende" Wirkung, wie sein Opa erzählt. Yannik steht auf Frauen mit "wuscheligen Haaren". Außerdem muss sie ihm "in den Arsch treten" können. Auf das Scheunenfest lädt er drei Frauen, und zwar nicht nur mit gelockten Haaren. Das Trio will er später auf eine Frau reduzieren, das hat seine "Mutti" so entschieden.

Marvin (30) hält auf seinem Hof Tiere, die es in 20 Staffeln noch nie gab. Der gelernte KfZ-Mechaniker betreibt eine Kamelfarm, mit Trampeltieren, Lamas und Alpakas. Drei Frauen hat auch er eingeladen. Vor denen blamiert er sich erstmal leicht, da er eine geschenkte Schnapsflasche nicht auf bekommt.

Konrad (61) hat ebenfalls Exoten auf seinem Betrieb. Auf seinem Geflügelhof leben auch Pfauen, obwohl sich deren Eier und Fleisch nicht verkaufen lassen. Dafür bringt der Witwer seinen beiden Auserwählten statt Blumen einen Strauß aus Pfauenfedern mit. Hält länger. Der Geflügelbauer wählt schließlich Doris (60) aus.