Das erste gemeinsame Frühstück ist bei "Bauer sucht Frau" (20:15 Uhr RTL, vorab bei RTL+) immer ein heikler Moment. Bei der ersten Mahlzeit des Tages zeigen sich Gemeinsamkeiten, Unterschiede und festgefahrene Gewohnheiten besonders deutlich. Walter (73) stopft sich in Folge 4 am Frühstückstisch gerade Zigaretten für den Tag, als ihn Katharina (70) überrascht, die noch im Schlafanzug nach unten kommt. Dieser Anblick gefällt ihm, allerdings hat er das Brot noch nicht aufgetaut. Während Katharina etwas unwillig den Toaster bemüht, wärmt Walter seine Brotscheiben auf der Heizung auf. Laura (26) und Selina (25) treffen sich derweil zum ersten Frühstück mit ihrem Friedrich (29). Für den Jungbauern die wichtigste Mahlzeit des Tages, er greift da gerne üppig zu. Selina stimmt ihm zu, während Laura als Lehrerin kaum Zeit fürs Frühstücken hat und morgens meist gar nichts isst. Stellen sich damit schon erste Weichen pro Selina? Laura punktet dafür mit ihrer Leidenschaft für Volleyball, die Friedrich teilt. Als es nach dem Essen zu den Pferden in die Koppel geht, hat Laura als langjährige Reiterin ein "Heimspiel", wie Selina einräumen muss.

Erdnussbutter mit Schokostreuseln vs. "Holsteiner Mettwurst" Insa (28) ist beim Frühstück erklärtermaßen "pragmatisch". Kaffee trinkt sie nur in Gesellschaft, die Anwesenheit ihres Hofbuben Christoph (37) zählt sie jedoch offenbar nicht dazu. Sie isst ein Brot mit Erdnussbutter und Schokostreuseln, er vermisst Leberwurst und "Holsteiner Mettwurst". Insa fragt Christoph nach seiner Lieblingsfarbe. Seine Antwort "weiß" scheint ihr nicht zu schmecken. Zu "clean und neutral" für die Frau, die ihre Wände bunt angemalt hat. Auch beim ersten gemeinsamen Arbeiten zeigen sich Differenzen. Insa und Christoph haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man eine Flex am besten benutzt. Am Ende des Tages sind das zu viele Unterschiede. Christoph zieht die Notbremse und bricht als erster Kandidat der laufenden Staffel die Hofwoche ab. Er hätte sich mehr Initiative vonseiten seiner Bäuerin gewünscht.

Überraschende Wahl von Thomas Thomas' (39) Hofdamen sind verschiedener als Schokostreusel und Leberwurst. Nun will er eine Entscheidung zwischen der zurückhaltenden Sandra (33) und der redseligen Michaela (35) treffen. Er fragt seine Mutter um Rat, obwohl er schon eine "Favoritin" hat, bei der er ein "Kribbeln" verspürt. Thomas entscheidet sich für Michaela. Eine etwas überraschende Wahl, für die Zuschauer wirkte bisher Sandra im Vorteil, Michaelas forsche Art war Thomas schließlich manchmal zu viel, wie er gelegentlich einräumte. Kaum ist die Entscheidung für sie gefallen, macht Michaela ein Geständnis. Sie trägt eigentlich eine Brille. Sie hatte die Sehhilfe bisher versteckt, da Thomas Frauen ohne Brillen "sympathischer" findet. Sie sehen einfach jünger aus. Thomas wirkt kurz enttäuscht, fängt sich aber schnell. Schließlich ist er "verknallt" in Michaela, wie er im Einzelinterview gesteht.

Stadtmädchen vs. Landpflanze bei Daniel Daniel (33) startet jetzt erst in seine Hofwoche. Er hat sich wie Thomas zwei sehr verschiedene Kandidatinnen eingeladen. Jennifer (26) und Emily (29) unterscheidet nicht nur die Haarfarbe. Die blonde Emily (26) kommt aus der Millionenstadt München, ihre brünette Kontrahentin vom Land. Jennifer bezeichnet sich als eher chaotisch, Emily als strukturiert. Daniel holt seine Hofdamen mit einem Wagen vom Bahnhof, den er von seinen Kegelbrüdern geliehen hat. Das kostet ihn 100 Euro, den normalerweise muss jeder 50 Euro zahlen, der eine Frau auf den Wagen lässt. Auf dem Hof wartet gleich Daniels Familie inklusive dessen Zwillingsbruder. Den muss seine Zukünftige laut Daniel im Paket mit ihm nehmen. Vergeben ist der Bruder aber schon. Eine salomonische Lösung, bei der Emily und Jennifer beide zum Zug kommen, fällt also weg.