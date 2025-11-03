Bauer sucht Frau 2025: Wie viele Folgen, wann ist Finale auf RTL?

Inka Bause hilft auch 2025 wieder liebessuchenden Bäuerinnen und Bauern dabei, dass es endlich funkt. Zum Auftakt der 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" findet natürlich das traditionelle Scheunenfest statt, bei dem die neuen Kandidaten ihre Frauen und Männer für die Hofwoche wählen. Wie romantisch es dann weitergeht, muss sich erst zeigen. Wir verraten euch aber hier und jetzt den Episodenfahrplan für diese ländliche Kuppelshow auf RTL .

Die heurige Staffel von "Bauer sucht Frau" umfasst insgesamt 12 Episoden .

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Zunächst sind vier Folgen immer montags um 20:15 Uhr auf RTL zu sehen, die restlichen acht erscheinen dann im Doppelpack jeweils montags und dienstags.

Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan:

3. November: Folgen 1

10. November: Folgen 2

17. November: Folgen 3

24. November: Folgen 4

1. Dezember: Folgen 5

2. Dezember: Folgen 6

8. Dezember: Folgen 7

9. Dezember: Folgen 8

15. Dezember: Folgen 9

16. Dezember: Folgen10

22. Dezember: Folgen11

23. Dezember: Folgen 12 (Finale)

Bei RTL+ können die neuen Episoden bereits eine Woche vor der TV-Premiere gestreamt werden!