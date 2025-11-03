News

Bauer sucht Frau 2025: Wie viele Folgen, wann ist Finale auf RTL?

Inka Bause lenkt Traktor mit Anhänger, auf dem Bauern sitzen
Franco Schedl
Franco Schedl
03.11.25, 09:54
Die Reality-Show geht heuer in die 21. Runde: Im Zentrum stehen 13 Liebessuchende Bauern und Bäurinnen.

Inka Bause hilft auch 2025 wieder liebessuchenden Bäuerinnen und Bauern dabei, dass es endlich funkt. Zum Auftakt der 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" findet natürlich das traditionelle Scheunenfest statt, bei dem die neuen Kandidaten ihre Frauen und Männer für die Hofwoche wählen. Wie romantisch es dann weitergeht, muss sich erst zeigen. Wir verraten euch aber hier und jetzt den Episodenfahrplan für diese ländliche Kuppelshow auf RTL.

"Bauer sucht Frau" mit Inka Bause: Wer ist 2025 dabei?

Wie viele Folgen hat "Bauer sucht Frau"-Staffel 21?

Die heurige Staffel von "Bauer sucht Frau" umfasst insgesamt 12 Episoden.

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Zunächst sind vier Folgen immer montags um 20:15 Uhr auf RTL zu sehen, die restlichen acht erscheinen dann im Doppelpack jeweils montags und dienstags.

Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan:

  • 3. November: Folgen 1
  • 10. November: Folgen 2
  • 17. November: Folgen 3
  • 24. November: Folgen 4
  • 1. Dezember: Folgen 5
  • 2. Dezember: Folgen 6
  • 8. Dezember: Folgen 7
  • 9. Dezember: Folgen 8
  • 15. Dezember: Folgen 9
  • 16. Dezember: Folgen10
  • 22. Dezember: Folgen11
  • 23. Dezember: Folgen 12 (Finale)

Bei RTL+ können die neuen Episoden bereits eine Woche vor der TV-Premiere gestreamt werden!

