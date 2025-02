Der Weinviertler Bauer Alex hat durch die Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" 2025 neues Selbstbewusstsein in Sachen Liebe gefunden und ist mit seiner Hofdame Marina jetzt glücklich zusammen. Beim Abschlussevent lädt er die #BSF-Community zu einer besonderen Weinverkostung ein - und merkt dazu an: "Die Weinverkostung ist eigentlich nur eine Ablenkung. Ich werde ihr jetzt eine wichtige Frage stellen und ich bin schon richtig nervös. So schlimm war es noch nie".

Ein besonderes Gedicht und Reisepläne

Bianca plant eine spezielle Überraschung für ihren geliebten Bauern Christian. Die Oberösterreicherin hat ein Liebesgedicht für Christian geschrieben, um ihm damit ihre Dankbarkeit auszudrücken, dass er ihr nach ihrem tragischen Schicksalsschlag auch in der schwersten Zeit ihres Lebens bedingungslos beigestanden ist. Christian hat sich ebenfalls etwas Besonderes für Bianca einfallen lassen, denn er hat sich an ihren Wunsch erinnert, nur die Person heiraten zu wollen, die mit ihr nach Singapur fliegen wird. "Ich lieb‘ dich über alles, es war nie eine Sekunde ein Zweifel daran. Es ist überwältigend, was zwischen uns passiert ist, ich werde immer an deiner Seite stehen", gesteht er ihr vor allen seine Liebe. Ob die bevorstehende gemeinsame Reise zu einer Heirat führen wird, wird die Zukunft zeigen.