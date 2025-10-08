Herzklopfen garantiert! Am 3. November startet die 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" bei RTL . Moderatorin Inka Bause (56) macht sich dann wieder auf die Suche nach dem Liebesglück für einsame Herzen auf dem Land. Diesmal mit dabei: elf Bauern und zwei Bäuerinnen zwischen 22 und 74 Jahren. RTL zeigt zunächst vier Folgen immer montags um 20:15 Uhr, die restlichen acht dann im Doppelpack montags und dienstags. Auf RTL+ gibt es alle Episoden bereits eine Woche vorab .

Kandidaten: Von Unterfranken bis ins Emsland

Die Kandidaten bringen einmal mehr ganz unterschiedliche Geschichten mit. Bastian (25) ist Ackerbauer aus Unterfranken, betreibt Kraftsport und trinkt gerne Rote-Bete-Saft. Christopher (31) führt in Brandenburg einen Selbstversorgerhof und setzt auf Handarbeit statt Maschinen - seine Tiere haben fast alle Namen. Daniel (33) bewirtschaftet am Niederrhein einen Bullenmastbetrieb, der seit dem 19. Jahrhundert in Familienbesitz ist.

Friedrich (29) baut in NRW neben grünem Spargel auch Getreide an und ist leidenschaftlicher Triathlet. Herbert (59) betreibt in Hessen einen Pferdepensionsstall und ist seit zwei Jahren von seiner Frau getrennt. Insa (28) betreut auf ihrem Pferdehof in der Lüneburger Heide traumatisierte Kinder - sie sucht idealerweise einen Cowboy mit eigenem Pferd.

Johann (60) hat ein besonders bewegendes Schicksal: Seine Frau ist vor einem Jahr verstorben und hat sich gewünscht, dass er sich bei "Bauer sucht Frau" bewirbt. Der Rinderzüchter singt seinen Tieren manchmal vor und hofft auf eine Frau, "die mit mir durch die Wolken die Sonne sieht und mein Herz wieder zum Hüpfen bringt".

Jörg (57) führt an der Nordseeküste einen Geflügelhof in fünfter Generation und ist stolz auf seine süßsauer eingelegten Gurken. Michi (22) ist der jüngste Kandidat und züchtet im Ahrtal mit seinem Vater Weihnachtsbäume. Michael (32) aus der Oberpfalz hatte noch nie eine richtige Beziehung und träumt von Zweisamkeit.

Simone (55) betreibt im Saarland einen Gnadenhof und verbringt ihre Abende gerne am Lagerfeuer. "In meinem Herzen ist noch so viel Platz und den möchte ich gern meinem Traummann schenken", sagt die Schlager-Liebhaberin. Thomas (39) betreibt im Erzgebirge Bio-Mutterkuhhaltung und hat schwere Zeiten mit Depressionen hinter sich. Walter (74) ist der älteste Kandidat und bewirtschaftet im Emsland mit seinem Sohn einen Bio-Legehennenbetrieb mit 15.000 Tieren.