Für die RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" steht Anfang des Jahres ein ganz besonderes Ereignis an. Am 16. Januar feiert der Sender mit dem Special "20 Jahre Bauer sucht Frau - Das ganz große Wiedersehen" die vergangenen 20 Staffeln - und damit ein rundes Jubiläum, bei dem viele Bauern und Bäuerinnen aus allen Staffeln zusammenkommen. "Es ist wie ein großes Familientreffen", freut sich Moderatorin Inka Bause (56). "Das ist heute ein sehr, sehr besonderer Tag, denn 'Bauer sucht Frau' hat uns alle zusammengeführt."

So geht es mit dem Hof von Narumol und Josef weiter

Mit dabei beim großen Wiedersehen sind einige Gesichter, die über die letzten zwei Jahrzehnte Kult-Status entwickelt haben. Milchbauer Josef (64) lernte in der fünften Staffel seine heutige Ehefrau Narumol (59) kennen, die für ihre witzigen Sprüche wie "Ich bin fick und fertig" im Gedächtnis blieb.

Zusammen mit Tochter Jorafina (13) lebt das Ehepaar auf ihrem Hof in Bayern. Im Special zum Jubiläum zeigt sich Narumol mit Tränen in den Augen gerührt: "Ich bin Thailänderin und auf einmal lande ich in Bayern und treffe mein Glück bei 'Bauer sucht Frau'. Das hat mir so viel Liebe gegeben. Ich kann nur herzlichen Dank sagen, liebe Inka."

Tochter Jorafina plant zusammen mit ihrer Halbschwester Jenny (23) den Hof weiterzuführen. "Das ist einfach eine tolle Sache, wenn die nachfolgende Generation den Betrieb weiterführt. Da steck nicht nur mein Herzblut drin, sondern auch das von den Vorfahren. Jenny und Jorafina sind die Richtigen, um den Hof weiterzuführen", erzählt Josef stolz.