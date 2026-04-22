Ab Mitte Mai begleitet Inka Bause (57) wieder einsame Herzen in der Landwirtschaft bei ihrem Versuch, die Distanz zur Liebe zu überwinden. Die RTL-Sendung "Bauer sucht Frau International" geht bereits in die achte Staffel und führt das Publikum erneut an Orte, die unterschiedlicher kaum sein könnten - von der einsamen Weite Lapplands bis in den dichten Regenwald von Costa Rica.

Das sind die Teilnehmer der achten Staffel von "Bauer sucht Frau International"

In der neuen Staffel des "Bauer sucht Frau"-Spin-offs stehen acht Teilnehmende im Fokus, die allesamt den Mut aufbringen, ihr Leben im Ausland für potenzielle Partner zu öffnen. In Schweden suchen gleich zwei Männer nach einer Partnerin: Der 40-jährige Hobbybauer Florian hofft in Lappland auf eine Frau für ein ruhiges Leben, während der gebürtige Ire Turner (64) auf Öland eine unkonventionelle Begleitung für seinen Selbstversorgerhof und seine Leidenschaft für Rock'n'Roll sucht.

Aus den Bergen Tirols und Südtirols nehmen Franz (53) und Andreas (46) teil. Beide führen traditionelle Betriebe und wünschen sich eine bodenständige Partnerin, die das Leben mit Mutterkühen oder Milchvieh zu schätzen weiß.

Besonders weit weg geht es bei Mathias (57), der im Regenwald von Costa Rica als Selbstversorger lebt, und Annette (60), die in Nova Scotia, Kanada, eine Farm ohne großen Luxus bewirtschaftet. Beide eint die Suche nach einer Partnerschaft auf Augenhöhe nach langem Single-Dasein.

Nadine (47) züchtet in Dänemark Esel und Hunde und sucht nach sieben Jahren als Single eine Schulter zum Anlehnen. In Frankreich hofft der gebürtige Österreicher Jakob (42) darauf, eine sportliche Frau für eine gemeinsame Familiengründung zu finden.