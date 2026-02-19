"Bauer sucht Frau"-Staffel 22: Finale mit Abschlussparty

Am idyllischen Achensee erlebte die 22. Staffel von " Bauer sucht Frau" auf JOYN & ATV am 18. Februar 2026 ihr großes Finale . Eisige Stimmung herrscht bei Christinas Aussprache mit ihren Hofherren. Philipp erwartet Antworten, warum es mit ihnen nicht geklappt hat. Große Gefühle gibt es bei der Abschlussparty. Hier ein Überblick dazu:

Große Aussprachen und Resümee

Milchbäuerin Christina trifft bei der Aussprache auf ihre verflossenen Hofherren. Mit neun Hofherren sorgte sie für einen Rekord in der „Bauer sucht Frau“-Geschichte. Die Steirerin blickt dem Wiedersehen gelassen entgegen: "Wenn jetzt wer was auspackt, was er besprechen will, dann hätte er das eh schon vorher tun können." Ihre Hofwochenliebe Philipp ist sauer, weil er aus seiner Sicht nie eine Erklärung bekommen hat: "Ich habe auf jeden Fall einen richtigen Klärungsbedarf, ich stehe ein bisschen in Unklarheit." Bei der Aussprache ist Arabella Kiesbauer über die kühle Bäuerin und ihre Ansichten zum Verlieben überrascht: "Irgendwie kommst du mir grad wie ein Eisblock vor." Christina meint, dass es Zeit brauche, denn "wir haben uns nur fünf Tage gekannt, wie kann man sich da verlieben?"

"Wir waren neun Männer wie die Titanic, die aufgeschlagen und untergegangen sind", resümiert Hofherr Daniel mit Augenzwinkern. Arabella ist auch nicht entgangen, dass zwischen Christina und Bauer Manuel aus Kärnten etwas am Laufen ist. Christina bleibt bei ihrer Haltung: "Für mich heißt das Wort Liebe und verliebt sein extrem viel und das kann ich nicht nach ein paar Tagen sagen."