Auch 2026 lädt Inka Bause (56) Singles weltweit dazu ein, ihr Herz an Landwirtinnen und Landwirte in aller Welt zu verlieren. RTL hat nun die ersten drei Liebessuchende der achten Staffel von "Bauer sucht Frau International" vorgestellt - die Vielfalt reicht vom Polarkreis bis zu den italienischen Alpen.

Diese Landwirte suchen in Staffel 8 ihr Liebesglück

Mitten im schwedischen Südlappland hat sich Florian (40) den Traum vom Leben auf dem Land erfüllt. Auf seinem Hof hält er Schafe, Ziegen und Hühner, daneben baut er Gemüse an. Seit vier Jahren ist der Naturfreund alleinstehend - das soll sich ändern. Die passende Frau sollte Freude an einem ruhigen, naturnahen Leben haben, aber auch bereit sein, die idyllische Landschaft Schwedens mit ihm zu entdecken. In seiner Freizeit backt Florian Brot, schaut emotionale Serien, geht wandern oder schwimmen und genießt es, im Wald zur Ruhe zu kommen.

Andreas (46) lebt inmitten der Südtiroler Bergwelt, wo er gemeinsam mit seinen Eltern einen Milchviehbetrieb führt. Landwirtschaft ist für ihn keine Arbeit, sondern eine Lebensphilosophie. Neben seiner Arbeit auf dem Hof widmet er sich dem Singen mit seiner Familie und baut Uhren aus Holz. Nach zwei Jahren als Single sucht Andreas nun eine bodenständige Partnerin, die das Hofleben schätzt, Lust auf Kinder hat und sich eine gemeinsame Zukunft auf dem Land vorstellen kann.

An der windigen Westküste Nordjütlands betreibt Nadine (47) eine Miniaturesel- und Hundezucht. Zusätzlich tummeln sich auf ihrem Hof Walliser Schwarznasenschafe, Pferde, Schweine, Enten und Hühner. Die alleinerziehende Mutter lebt seit sieben Jahren ohne Partner und träumt davon, endlich ihren Seelenverwandten zu finden. Neben der Arbeit mit den Tieren bleibt die Musik ihre große Leidenschaft: Nadine spielt Klavier und singt - ein Überbleibsel aus ihrer Zeit als Musikerin.

Die Ausstrahlung der achten Staffel von "Bauer sucht Frau International" ist für 2026 geplant, ein genauer Termin ist noch nicht bekannt. Am Sonntag, 24. August, stellt RTL alle neuen Bauern ab 19:05 Uhr im TV vor. Interessierte können sich dann für ihren Lieblingslandwirt bewerben.