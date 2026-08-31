Zum neunten Mal heißt es: Liebe kennt keine Grenzen! „Bauer sucht Frau International“ geht in eine neue Runde und nimmt die Zuschauer erneut mit auf eine romantische Reise rund um den Globus. Moderatorin Inka Bause präsentiert ab Sonntag, 30.08., um 19:05 Uhr bei RTL die neuen Single-Bauern und -Bäuerinnen weltweit – von Namibia über Schweden und Belgien bis hin zu weiteren außergewöhnlichen Orten. Das sind die ersten Singles der neuen Staffel :

Diese Singles machen bei „Bauer sucht Frau International“ 2026 mit

Alexander (40) & Martin (35), aus Namibia

Zwei beste Freunde machen sich gemeinsam auf die Suche nach der großen Liebe! Im Nordosten Namibias leben die Freunde Alex und Martin und bauen dort gemeinsam eine Farm mit Obst- und Gemüseanbau sowie Tierzucht auf. Der gebürtige Namibier Alex lernte Martin bei seiner Ausbildung in Deutschland kennen und weckte in dem Schwaben das Fernweh nach Afrika. Als Alex vor vier Jahren in seine Heimat zurückkehrte, kam Martin kurzerhand mit – seither leben und arbeiten sie zusammen. Nach sieben Jahren Singledasein ist Alex wieder bereit für eine Beziehung. Dafür sucht er eine ebenso gesellige, herzliche, humorvolle Frau mit positiver Ausstrahlung, die Lust auf die Abenteuer Namibias hat. Martins letzte Beziehung ging vor 4 Jahren nach seinem Umzug nach Namibia in die Brüche. Er wünscht sich eine Frau, die mit ihm voll ins Farmerleben in Namibia einsteigen und auch mit anpacken will.

Linnea (28), aus Schweden

In Schweden lebt Linnea mit ihren Pferden ihre große Leidenschaft, die ihr praktisch in die Wiege gelegt wurde – schon ihre Mutter war professionelle Reiterin. Neben der Arbeit auf dem Hof ist sie als Pflegerin tätig. Seit drei Jahren ist die sympathische Schwedin Single. Adrenalin findet sie beim Bungee-Jumping oder Skydiving, jetzt hofft sie bei „Bauer sucht Frau International“ auf den ganz besonderen Herzklopfen-Moment und den passenden Partner fürs Leben.

Manuel (29), aus Belgien

Im kleinen, deutschsprachigen Teil Ostbelgiens lebt Manuel, der auf einem Familienbetrieb mit circa 300 Kühen arbeitet. Schon von klein auf hat Manuel die Landwirtschaft fasziniert und so entschied sich der 29-jährige Belgier direkt nach dem Abitur für den Beruf als Bauer: „Ich stehe keinen Tag auf und denke mir, dass ich arbeiten muss – ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.“ Für die Zukunft ist Manuel bereits bestens vorbereitet: Erst kürzlich hat er sich ein 2 stöckiges Eigenheim gekauft, in dem er (noch) ganz allein wohnt. Sein größter Wunsch ist es, mit der Partnerin fürs Leben eine eigene Familie zu gründen.

Maike (21), aus Namibia

Die bislang jüngste Landwirtin bei „Bauer sucht Frau International“ ist die 21-jährige Maike. Sie lebt mit ihrer Familie auf einer Rinderfarm in Namibia, am Rande des Etosha Nationalparks. Auf den 3.200 Hektar Farmland leben insgesamt über 700 Tiere, darunter Rinder, Schafe, Ziegen, Hühner, Schweine und Strauße. Außerdem nimmt Maike immer wieder verletzte Wildtiere auf, die sie aufpäppelt. Maikes Traummann ist liebevoll, liebt Abenteuer, muss anpacken können und ist sowohl größer (über 1,70m), als auch etwas älter als sie. Trotz ihres jungen Alters weiß Maike ganz genau was sie will: einen Mann, mit dem sie sich ein gemeinsames Leben aufbauen und eine Familie gründen kann.

Markus (41), aus Italien

Der 41-jährige Südtiroler Markus betreibt einen Milchviehbetrieb auf 56 Hektar mit rund 45 Milchkühen und Nachzucht. Der Familienbetrieb liegt auf etwa 1.370 Metern und bietet einen malerischen Ausblick auf die Dolomiten. Das Wichtigste für Markus sind seine 4 Kinder, die im Wechsel bei ihm leben. Er wäre auch offen dafür, wenn seine Zukünftige selbst Kinder mit in die Beziehung bringt. Markus ist Familienmensch durch und durch – so lebt er gemeinsam mit seiner Mutter und seinem Bruder auf dem Hof. Seit zweieinhalb Jahren ist Markus mittlerweile Single: „Mir fehlt die Zweisamkeit und jemand, mit dem ich das Leben rocken kann“. Seine Traumfrau sollte sportlich und lebensfroh sein, damit sie seinen aktiven Lebensstil teilen kann. Idealerweise begeistert sie sich auch für die Landwirtschaft.

Aleksandar (61), aus Kroatien

Unweit der kroatischen Hauptstadt Zagreb lebt der 61-jährige Aleksandar auf seinem Hof mit Ziegen, Eseln, Schweinen und Geflügel. Die Familie des gebürtigen Bosniers zog bereits in seiner Kindheit nach Kroatien, wo er auf einem Bauernhof aufwuchs. Später arbeitete er mehrere Jahre in der Schweiz, ehe er sich 2012 auf seinem Hof niederließ und mit der Ziegenkäseproduktion begann. Mittlerweile hat sein Käse mehrere Auszeichnungen erhalten und auch die auf seinem Hof produzierte Eselmilch gilt als „Gesundheitselexir“ und ist besonders beliebt. Jetzt fehlt ihm zu seinem Glück nur noch die richtige Partnerin, die ihm nicht nur auf seinem Hof, sondern auch bei Reisen zur Seite steht und mit ihm das Leben in vollen Zügen genießt.

Anastasia (50), aus Namibia

In Namibia betreibt Anastasia ein Farmhouse mit Hühnerzucht und Gemüseanbau auf 3 Hektar. Die 50-Jährige hat der Liebe wegen einige Jahre in der Schweiz gelebt, wo sie die deutsche Sprache zu lieben lernte. Heute ist Anastasia Fan deutscher Fernsehsendungen, allen voran „Bauer sucht Frau International“: „Ich liebe einfach Fernsehen fürs Herz!“ Nur ihr eigenes Herz hat sie seit rund 14 Jahren nicht mehr verschenkt. Ihr größter Traum ist es, endlich den Mann fürs Leben zu finden und sie hat sehr große Hoffnungen, dass sich dieser Wunsch bei „Bauer sucht Frau“ endlich erfüllt.