Nach der Rekord-Staffel 22 von "Bauer sucht Frau" reist ATV-Amor Arabella Kiesbauer in Staffel 23 für die Vorstellung am 27. Mai und 3. Juni für die 14 neuen Bäuer:innen an die schönsten Höfe und idyllischen Plätze Österreichs, um die drei Damen und elf Herren kennenzulernen. Neben Oberösterreich, Steiermark, Kärnten und Tirol, ist Niederösterreich mit fünf Landwirt:innen das meist vertretene Bundesland.