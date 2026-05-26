"Bauer sucht Frau" 2026: Diese Kandidaten sind heuer dabei
Arabella Kiesbauer reist quer durch Österreich und stellt die 3 Bäuerinnen und 11 Bauern vor.
Nach der Rekord-Staffel 22 von "Bauer sucht Frau" reist ATV-Amor Arabella Kiesbauer in Staffel 23 für die Vorstellung am 27. Mai und 3. Juni für die 14 neuen Bäuer:innen an die schönsten Höfe und idyllischen Plätze Österreichs, um die drei Damen und elf Herren kennenzulernen. Neben Oberösterreich, Steiermark, Kärnten und Tirol, ist Niederösterreich mit fünf Landwirt:innen das meist vertretene Bundesland.
Das sind die ersten 7 Bäuerinnen und Bauern
- Emilia – die lebensfrohe Hausruckviertlerin (21 Jahre) aus dem Bezirk Wels-Land (Oberösterreich) ist tief mit Natur & Tieren verbunden. In ihrem Partner sucht sie einen sportlich, handwerklich begabten Mann mit positiver Ausstrahlung.
- Michaela – die schwungvolle Waldviertlerin (36 Jahre) aus dem Bezirk Horn (Niederösterreich) wünscht sich einen aktiven, humorvollen Mann mit Charakter, der mit beiden Beinen im Leben steht.
- Reinhold – der selbstbewusste Winzer (43 Jahre) aus dem Bezirk Gänserndorf (Niederösterreich) sucht eine Frau mit Charakter für eine stabile Beziehung auf Augenhöhe.
- Alexander – der fröhliche Biobauer (27 Jahre) aus dem Bezirk Kitzbühel (Tirol) sucht eine humorvolle, gebildete und naturverbundene Frau für seine Zukunft, die gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit schätzt.
- Kevin – der modische Wahl-Tiroler (34 Jahre) aus dem Bezirk Reutte (Tirol) geht nach dem Motto “Bauer sucht Mann” ins Rennen. Er wünscht sich einen selbstständigen, humorvollen Mann für eine Beziehung auf Augenhöhe.
- Thomas – der schneidige Naturbusche (26 Jahre) aus dem Bezirk Völkermarkt (Kärnten) freut sich auf eine ehrliche, fröhliche und gesellige Partnerin, die Verständnis für Jagd und Landwirtschaft mitbringt und Freude an Tanz und gemeinsamen Aktivitäten hat.
- Peter – der lässige Murtaler (23 Jahre) aus dem Bezirk Murtal (Steiermark) wünscht sich eine humorvolle, spontane Partnerin mit positiver Ausstrahlung, die seine Arbeitsfreude und das Leben am Hof akzeptiert.
"Bauer sucht Frau" - Die beiden Vorstellungsfolgen am Mittwoch, den 27. Mai und 3. Juni 2026 um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV