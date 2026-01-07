"Bauer sucht Frau"-Staffel 22: Eventfolgen mit Arabella starten

Ob die junge Liebe der Hofwochen gehalten hat und ob sich neue Liebesbeziehungen ergeben haben, gibt es mit vielen Überraschungen aus dem idyllischen Pertisau am Achensee zu sehen. Ab 7. Jänner starten nämlich um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV die Eventfolgen von "Bauer sucht Frau"-Staffel 22.

Der quirlige Silberfuchs Rupert aus dem Südburgenland reist mit Flirt-Laune auf dem Boot an. Auf demselben Boot gibt es bereits vor der Ankunft eine Überraschung: Hofdame Yvonne von Manfred und Christinas Hofherr Lukas wirken sehr vertraut. Wird Milchbäuerin Christina mit Hofwochenliebe Philipp zum Event erscheinen? Und was wurde aus der romantischen Liebesgeschichte der steirischen Jungwinzerin Lisa und ihrem Michael aus Kärnten? Der gutmütige Ferkelzüchter Franz und Martina beziehen ihr Zimmer. Sind die beiden in einer Beziehung?

Ausgekühlte Beziehung und hitziges Temperament

Für den Kärntner Bergbauern Henry ist Vanessa Geschichte. Die 24-jährige Oberösterreicherin kommt allein und bestätigt, dass das Glück nicht lange hielt. Im Hotel trifft sie auf die anderen Hofdamen, die ebenfalls nicht gut auf Henry zu sprechen sind. Bei Prosecco planen sie die Aussprache. Er muss sich warm anziehen: „Ich glaube, wenn wir fertig sind, braucht Henry sicher ein paar Taschentücher. Wir sind eine richtige Frauenpower“, erklärt Judith.

Bei Tiroler Luigi und seinen Hofdamen wird es hitzig. Hofdame Karin hat einiges auf dem Herzen. Brasilianerin Maria will Karin nach den Streitigkeiten der Hofwoche am liebsten gar nicht sehen. Bei der Aussprache fliegen die Fetzen. Am Ende bleibt die Frage: Was läuft eigentlich zwischen Luigi und seiner ausgewählten Hofdame Christine?