Frank (58) hat es in seiner Hofwoche fast geschafft, das in der Vergangenheit offenbar übel gebrochene Herz von Simone (55) zu erobern. Und das, obwohl es die Betreiberin eines Gnadenhofs hinter einem Panzer versteckt hatte. Wie ging es für die beiden weiter? Diese Frage stellte sich beim großen Wiedersehen der 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL, vorab auf RTL+) mit Inka Bause (57). Die Antwort ist ernüchternd - trotz beiderseitigem "Herzweh" am Ende der Hofwoche. Simone und Frank haben sich seitdem nicht mehr gesehen. Frank hatte schlicht und ergreifend keine Zeit, sagt er zumindest. Schließlich ist er in fünf Vereinen. Außerdem ist die Fahrzeit von viereinhalb Stunden "ein bisschen krass".

"Scheiß Erklärung": Inka Bause empört über Frank Eine "scheiß Erklärung", findet Inka Bause. Die Moderatorin bricht fast in Tränen aus. Sie entschuldigt sich bei der verletzten Simone, ihr eine erneute Enttäuschung eingebrockt zu haben. Frank ist wütend auf sich selbst. Er habe es nicht geschafft, im Gespräch wirklich rüberzubringen, was ihn zu seinem Verhalten bewogen hat. Er sei in Simone verliebt, könne es aber nicht zeigen. Die Bäuerin will wiederum umworben werden, schließlich hat er sich ja auf sie beworben.

Kuss oder kein Kuss? Daniel gerät ins Schwitzen Weitere Wackelkandidaten in Staffel 21 neben Simone und Frank waren Daniel (34) und Jennifer (26). Einen Kuss wollte sich Daniel am Ende der Hofwoche aufsparen, wenn gefühlstechnisch alles in trockenen Tüchern ist. "Bis hierher und nicht weiter" war sein Motto, um keine Erwartungen bei seiner Hofdame zu wecken. Nach der Hofwoche haben sich Jennifer und Daniel auch nicht mehr getroffen. Geküsst haben sie sich auch nicht, sagt jedenfalls Daniel. Doch Jennifer behauptet etwas anderes - demnach gab es einen Kuss jenseits der Kameras. Daniel gerät im Kreuzverhör von der Moderatorin und seiner Hofdame buchstäblich ins Schwitzen. Er sehe "keine Zukunft auf Beziehungsebene", lässt er schließlich maximal distanziert raus.

Diese Paare kommen gemeinsam zur Wiedersehen-Show Mehrere Paare, die sich schon in ihrer Hofwoche gefunden haben, kommen gemeinsam zum Wiedersehen. Thomas und Michaela sogar im Jeans-Partnerlook. Michaela will nun Rahmenbedingungen klären, bevor sie zu ihrem Bauern ins Erzgebirge zieht. Christopher (31) und Pauline (25) denken ebenfalls übers Zusammenziehen nach. Er ist "sehr glücklich", betont der Hobbybauer. Er und Pauline sehen sich trotz über 300 Kilometer Entfernung jedes Wochenende. Seine Partnerin hat bereits Spuren in seinem Haushalt hinterlassen. Sie hat ihm einen Pürierstab und einen Wäschekorb geschenkt. Beim jüngsten Paar der Staffel könnte jetzt alles ganz schnell gehen. Michi (22) und Valentina (23) sprechen im Einspielfilm von einem Umzug, wenn sie in der Nähe einen Job gefunden hat. Bei Inka Bause meldet Valentina Vollzug, sie hat eine Arbeitsstelle gefunden und fängt zum Ersten des nächsten Monats an. Michi hört davon zum ersten Mal. "Das sind ja nur noch drei, nein zwei Wochen", sagt er erfreut bis überfordert. Johann (60) und Katja (55) sprechen noch nicht von einem gemeinsamen Haushalt. Immerhin wollen sie als Testballon zusammen Weihnachten feiern. "Wenn wir das überstehen, können wir weitersehen", so Johann. Das Wort "Liebe" wollen beide noch nicht in den Mund nehmen. Ein "Verhältnis" haben sie aber, auf diesen Begriff können sie sich einigen.

Friedrich hält sich bedeckt Und was ist eigentlich mit dem Rekordbauer Friedrich (29)? Aus der größten Anzahl von Bewerberinnen in der Geschichte von "Bauer sucht Frau" hat er Laura (25) ausgesiebt. Doch nun kommt der "heißeste RTL-Bauer" (Bild.de) alleine zum Wiedersehen. Die Kollegen fragt er hartnäckig nach ihrem Beziehungsstatus aus, doch er selbst hält sich bedeckt. Erst als Laura angekommen ist und es samt ihrer Hofwochen-Kontrahentin Selina zu Inka Bause ins Interview geht, outet sich Friedrich. Ja, es gibt ein "Happy End". Er und Laura sind immer noch ein Paar.

Bei diesen Paaren blieb der berühmte Funke aus Es gibt aber auch dieses Jahr Duos, die schon während der Hofwoche merkten, dass es nichts wird. Insa (29) und Christoph umarmen sich zur Begrüßung nicht einmal. Er konnte mit ihrer "quirligen Art" nicht umgehen, mutmaßt die Bäuerin im Gespräch mit ihren Kollegen. Christoph wiederum spürte von ihrer Seite kein Interesse und brach deshalb vorzeitig die Hofwoche ab. Beim Wiedersehen versichert Insa ihm, dass es nicht an ihm lag, sondern dass sie sich nicht öffnen konnte. Michael (33) und Julia (27) haben sich seit ihrer Hofwoche nicht mehr getroffen, nicht einmal zum freundschaftlichen Puzzeln. Und das, obwohl sie nicht weit entfernt voneinander leben. Bei ihr war der berühmte Funke da, bei ihm nicht. Auch Carola (56) bemüht beim Wiedersehen den berüchtigten Funken. Hätte Bauer Herbert diesen bei ihr entfacht, wäre sie eventuell bei ihm geblieben und hätte nicht abgebrochen, weil sie ihre Kinder vermisst hat. Jörg (57) wird von seiner verschmähten Hofdame Kirstin zum Gespräch unter vier Augen zitiert. Auch dabei fällt das Wort Funke mehrfach. Bei Jörg ist er nicht übergesprungen, das "Herzgefühl" fehlte. Den "Funken Hoffnung", den Kirstin erklärtermaßen mit in die Wiedersehens-Show brachte, hat Jörg damit ausgetreten. In der vorletzten Folge von "Bauer sucht Frau" outeten sich bereits Walter (74) und Katharina (70) sowie Bastian (25) und Kerrin (28) als Paare. Sieben Treffer aus 13 Versuchen, eine gute Bilanz für Staffel 21. Bei der Abschlussparty kann sich noch mehr anbahnen. Herbert lädt eine seiner zunächst verschmähten Bewerberinnen auf seinen Hof ein. Simone und Jörg trinken Brüderschaft mit Christophers selbstgemachten Knoblauchschnaps. Jörg ist ein "schöner, großer Mann", findet Simone. Doch dann zieht Frank sie raus aus der Party. Er will um sie kämpfen, verspricht ihr, dass er für sie sogar seine Vereine aufgeben würde. Doch die Bäuerin zeigt keine Gnade. Der Zug ist abgefahren.