Die Hauptdarsteller der vier geplanten Beatles-Biopics von Regisseur Sam Mendes (59) stehen offiziell fest: Harris Dickinson (28) spielt John Lennon, Paul Mescal (29) wird zu Paul McCartney, Barry Keoghan (32) zu Ringo Starr und Joseph Quinn (31) verkörpert George Harrison.

Sam Mendes, der Oscar-prämierte Regisseur von Filmen wie "American Beauty" und "James Bond 007: Skyfall", trat bei der "CinemaCon" in Las Vegas laut US-Medienberichten überraschend mit seinen "Fab Four" auf die Bühne. Der Filmemacher bestätigte, dass seine vier Biopics, die jeweils ein Mitglied der Band in den Mittelpunkt stellen, alle im April 2028 erscheinen sollen. Ob die Streifen zur gleichen Zeit veröffentlicht werden oder je ein Film pro Woche, ist indes noch nicht bekannt. "Wir brauchen große Kinoereignisse, um die Leute aus dem Haus zu locken", sagte Mendes bei der Präsentation von Sony, wie "Variety" berichtete.