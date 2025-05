Wie gewohnt wird jeweils eine "Beauty" mit einem "Nerd" verpartnert. Gemeinsam treten die acht Paare auf der thailändischen Insel Koh Samui in verschiedenen Challenges gegeneinander an - im Kampf um 50.000 Euro Preisgeld.

Joyn hat die sechste Staffel von "Beauty & The Nerd" angekündigt. Wie die Streaming-Plattform jetzt mitteilt , startet die neue Staffel der Reality-TV-Show am 26. Juni . Die neuen Folgen laufen immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und sind parallel auch auf Joyn abrufbar.

Joyn enthüllt die diesjährigen "Beautys"

Die sechste Staffel "Beauty & The Nerd" verspricht wieder einmal bekannte Reality-Gesichter: Mit dabei sind unter anderem Laura Lettgen alias Laura Blond (28) und Christina "Shakira" Rusch (27), beide bekannt aus "Are You The One - Realitystars in Love". Ebenfalls am Start: Ex-"CoupleChallenge"-Teilnehmerin Anna Orlova (32), Playmate Julia Römmelt (30), "Reality Backpackers"-Bekanntheit Maria Bell (36) und die Schweizer "Bachelorette" Chanelle Wyrsch (28).

Für Zündstoff dürfte vor allem Elsa Latifaj (19) sorgen: Schon bei "Germany's Next Topmodel", "Forsthaus Rampensau Germany" und "Das große Promi-Büßen" machte sie mit ihrer polarisierenden Art von sich reden. Neben den sieben weiblichen Beautys ist dieses Jahr auch wieder ein männlicher Hottie mit dabei: Max Bornmann (27). Der ehemalige "Köln 50667"-Darsteller gehört inzwischen fest zur Reality-TV-Szene und war bereits in Formaten wie "Make Love, Fake Love", "The 50" und "Destination X" zu sehen.