"Beauty & The Nerd" 2025: Wie viele Folgen und wann ist Finale?

Auch 2025 steht bei "Beauty & The Nerd" wieder ein Pärchen-Crashkurs der Extraklasse an, wenn in einer thailändischen Luxusvilla schüchternere Nerds und selbstbewusste Beautys aufeinandertreffen. Sie müssen ein Match finden, als Team brillieren, Aufgaben meistern und in die unbekannte Welt des Partners oder der Partnerin eintauchen. Das zuletzt siegreiche Beauty-Nerd-Team darf sich über ein Preisgeld von 50.000 Euro freuen! Doch wie sieht heuer der Episodenfahrplan für Staffel 6 aus?