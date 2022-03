"Beetlejuice 2": Brad Pitt macht Fortsetzung des Kultfilms

Pitt, Keaton & Ryder – und Burton?

Laut "Deadline" wird niemand geringerer als Brad Pitt mit seiner Produktionsfirma "Plan B" hinter "Beetlejuice 2" stehen. Ob der Top-Star auch selbst vor der Kamera zu sehen sein oder "nur" die Rolle des Produzenten übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.

Generell weiß man noch nicht viel über das Projekt, das sich aktuell erst in einer frühen Anfangsphase befindet. Auch ein Drehbuch gibt es noch nicht. Gerüchten zufolge sollen aber die Original-Stars Michael Keaton und Winona Ryder wieder mit von der Grusel-Partie sein.

Für Keaton wäre es innerhalb kurzer Zeit somit bereits das zweite Mal, dass er zu einer seiner ikonischsten Rollen zurückkehren wird: Immerhin ist er in "The Flash" (als auch im "Batgirl"-Film) Ende des Jahres erneut als The Batman zu sehen.

Ob Tim Burton wieder Regie führen wird, ist zwar noch offen, aber gut vorstellbar – denn schon 2014 sprach Keaton davon, einem "Beetlejuice"-Sequel offen gegenüber zu stehen – allerdings nur dann, wenn Burton auch wieder mit dabei ist ...