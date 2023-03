Wenn Ghostface in New York erscheint (und das auch noch in 3D!), muss der Big Apple damit rechnen, in viele, kleine, blutige Teile zerschnitten zu werden: In "Scream VI" expandiert das Horror-Meta-Universum erstmals in eine andere Stadt und hat sich dafür gleich die Metropole NYC ausgesucht.

Der Plan ist aufgegangen – nicht nur für Masken-Meuchler Ghostface (der Body Count ist so hoch wie eh und je): KritikerInnen und Publikum sind zufrieden, auch unser Redakteur Franco Schedl war vom neuesten Teil der Reihe mehr als angetan. Der Konsens: Im sechsten Teil hat die kultige Horrorreihe frisches Blut geleckt.