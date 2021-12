7 witzige Behind-the-Scenes-Fakten zu Weihnachtsfilmen

2. Tanz-Muffel Hugh Grant

In "Tatsächlich … Liebe" hatte sich Grant so sehr in die Rolle des Premier-Ministers versetzt, dass er von einer vorgesehenen Tanz-Nummer nichts wissen wollte, da er sie nicht entsprechend würdevoll absolvieren konnte, wie Regisseur Richard Curtis "The Daily Beast" erzählte.

Grant schob diese Tanz-Szene so lange wie möglich vor sich her, bis er sie dann endlich am letzten Drehtag doch noch mit vollem Körpereinsatz abgeliefert hat.