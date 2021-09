"Belfast"-Trailer: Sicherer Oscar-Kandidat von Kenneth Branagh?

Kindheitserinnerungen sind für Regisseure immer besondere Herausforderungen: Sollen sie einen autobiografischen Film drehen, oder die vergangene Jugend-Zeit durch eine ganz andere Geschichte wieder lebendig werden lassen?

Tarantino hat das sich bei "Once Upon A Time … In Hollywood" für die zweite Variante entschieden, um das LA der späten 60er-Jahre wieder zurückzuholen. Welche Entscheidung Regisseur ("Thor") und Star-Schauspieler (zum Beispiel als Hercule Poirot in "Mord im Orient Express") Kenneth Branagh getroffen hat, werden wir bald wissen.

Vorerst gibt es von seinem neuen Film "Belfast" nur einen Trailer: