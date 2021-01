21 Erotik-Dramen rund um Sex und Leidenschaft

18. Fucking Berlin (2016)

Die 20-jährige Sonia (Svenja Jung) ist neu in Berlin. Sie studiert in der deutschen Hauptstadt Mathematik, ist aber stets in Geldnöten – nicht zuletzt, weil sie einiges auf Partys in der Berliner Clubszene ausgibt. Als Kellnerin läuft es nicht so gut, also findet zunächst einen Job als Webcam-Girl. Aber das ist nur der Anfang. Teilweise klischeehafte Geschichte vom schleichenden Abrutschen in die Prostitution, die aber ein sehr lebendiges Stimmungsbild der Metropole Berlin zeichnet.

"Fucking Berlin" ist bei Netflix zu sehen und auch bei Amazon Prime Video erhältlich, aber nicht Teil des Prime-Abos. Hier geht's direkt zum Film.