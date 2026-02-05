Gespielt wird René Benko vom österreichischen Kabarettisten und Schauspieler Thomas Stipsits, Patricia Aulitzky ist Nathalie Benko. In weiteren Rollen stehen unter anderem Heino Ferch, Lisa Wagner, Alexander Wipprecht und Harald Schrott vor der Kamera.

Der 90-minütige Film kombiniert Spielszenen mit Archivmaterial und Interviews. Der preisgekrönte Regisseur Raymond Ley (u. a. "Ich bin! Margot Friedländer", "Nazijäger – Reise in die Finsternis") fungiert gemeinsam mit seiner Frau Hannah Ley auch als Autoren-Duo.