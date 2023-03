"Griechenland": Publikumsliebling Thomas Stipsits im Interview

Lernen, "Nein" zu sagen

Wie würdest Du die Filmfigur des Johannes charakterisieren? Gibt es da vielleicht Parallelen zu Dir selber?

Diese Figur hat sehr viel mit mir zu tun – oder sagen wir lieber: hatte, weil ich ja doch in einem Veränderungsprozess bin. Ich bin halt auch jemand, der sehr schwer "Nein" sagen kann und der versucht, es allen recht zu machen, was natürlich unmöglich ist. Ich habe mich früher echt gekränkt, wenn es mal schlechte Kritiken gab. Mittlerweile habe ich das aber doch besser in den Griff bekommen und sage mir: Es gibt so viele Menschen, denen man Freude bereitet, mit dem, was man tut – an die sollte man denken.

