Mit dem Sc-Fi-Drama "Everything Will Change" des Berliner Regisseurs Marten Persiel wird am 23, März das 27. "Berlin & Beyond"-Festival in San Francisco eröffnet. Das größte deutschsprachige Filmfestival in den USA zeigt bis zum 28. März über ein Dutzend Filme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Stargast ist der österreichische Schauspieler Noah Saavedra vor Ort, der die Hauptrolle im Eröffnungsfilm "Everything Will Change" spielt.