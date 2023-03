Wo ist "Wer wir einmal sein wollten" zu sehen?

Der Film hatte seine Premiere am Filmfestival Max Ophüls Preis im Jänner 2023, wo Augustin Groz für seine Rolle als Annas Bruder den Preis als bester Nachwuchsdarsteller erhielt.

"Wer wir einmal sein wollten" feiert seine Österreich-Premiere am 23. März auf der Diagonale in Graz (weitere Vorstellung am 25.3.) und ist parallel dazu von 23. bis 27. März österreichweit online im Kino VOD Club als Stream verfügbar.

Der Film wird im Laufe des Jahres außerdem in ausgewählten Kinos zu sehen sein. Mehr Infos dazu findet ihr hier!